وقع انهيار ثلجي ضخم صباح امس على منحدر مفتوح للتزلج في محطة تينه في جبال الالب الفرنسية جارفا في طريقه عددا من المتزلجين من دون وقوع إصابات، على ما أفادت المحطة. ووقع الانهيار قرب منحدر لا يتطلب مهارة كبرى في التزلج وصدر الانذار بشأنه بعيد الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش. في مرحلة أولى، أكدت متحدثة باسم الدرك لوكالة «فرانس برس»: «أفاد شهود بأن الانهيار الثلجي طمر عددا كبيرا من الناس»، فيما نشر الجهاز موارد كثيفة للاغاثة.

لاحقا، أوضحت إدارة محطة «تينه» (شرق وسط) في بيان ان «عددا من المتزلجين تعرضوا لرضات وتولى موظفو المحطة العناية بهم. كما نشرت اجهزة الانقاذ فورا، ولم نسجل أي ضحية بعد عمليات البحث».

وما زاد من صعوبة عملية الإنقاذ غياب الرؤية مما حال دون ارسال مروحيات، فاضطر المسعفون الى التوجه الى المكان سيرا على الأقدام. كما أرسلت قوات الدرك عدة فرق مع كلاب وطبيب، فيما نقلت صور التلفزيون شاحنات الإطفاء وسيارات الاسعاف في أسفل المنحدر.

وكانت المحطة شهدت في 13 فبراير الماضي انهيارا ثلجيا خارج منحدرات التزلج مما اوقع اربعة قتلى هم ثلاثة اشخاص يمضون اجازة ومدربهم.

وشهدت فرنسا في الموسم الماضي 45 حادثا جبليا ادى الى 21 قتيلا بالاجمال. ويعود الانهيار الثلجي الأكثر فتكا الى 18 يناير 2016، حيث جرف 11 عسكريا كانوا يتدربون على منحدر في منتجع فالفريجوس (سافوا)، قتل منهم خمسة على الفور تلاهم سادس متأثرا بجروحه بعد ايام.