يكشر كينج كونج عن أنيابه.. بينما تدور عيناه الصفراوان اللتان يتطاير منهما الشرر في الغرفة، كشف متحف مدام توسو النقاب عن أكبر هيكل متحرك في تاريخه في صورة رأس القرد العملاق كينج كونج.

ويبلغ ارتفاع الرأس أكثر من 5.5 أمتار وهي جزء من تجربة جديدة تتضمن أيضا غابة من الخيزران ومعسكرا هو نسخة طبق الأصل من جزيرة سكال من الفيلم الذي سيعرض قريبا تحت عنوان «كونج: سكال أيلاند».

وقال إيريك فوسيت مدير التسويق والمبيعات في متحف مدام توسو في نيويورك «حجمها يتناسب بشكل حقيقي مع كونج الأسطوري بذاته لو كان يقف هنا».

وتابع بقوله «عندما يزأر يعادل صوته 90 ديسيبل وهو ما يساوي صوت الطائرة بوينغ 737 وهي تهبط»، ويصدر الرأس أيضا أصوات النخر والشخير والزئير، وتتضمن تجربة جزيرة سكال أيضا تمثالا شمعيا هو الأول من نوعه للممثل البريطاني توم هيدلستون الذي يلعب دور كابتن جيمس كونراد في الفيلم.