أمطر الحاضرون في عرس بباكستان، أحد القراء التنزانيين بالأموال، أثناء قراءته القرآن في العرس.

وبث الشيخ التنزاني رجائي أيوب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يظهر تسابق الحضور في إغراقه بالأموال، في مشهد يبدو أنه تقليد ببعض البلدان للاحتفاء بقارئي القرآن.

ويظهر مقطع الفيديو، أحد الأشخاص يبدو أنه العريس، وخلفه لوحة كتب عليها “عرس مبارك” وكلمات أخرى باللغة الأوردية، وبجواره الشيخ يقرأ القرآن، فيما يتواصل كل شخص في إحضار رزمة من الأموال ويلقيها على الشيخ الذي تجمع المال بكثرة تحت قدميه.