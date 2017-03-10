دأت مؤسسة مطارات دبي ، تطبيق ضوابط ومعايير جديدة لنقل الحقائب وأمتعة المسافرين وذلك ، أمس الأربعاء في مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي بمنطقة إكسبو 2020، تتضمن مواصفات محددة أبرزها "عدم قبول الحقائب غير المسطحة" ومنع استلام "الحقائب دائرية الشكل أو الأكياس والحقائب مضلعة الشكل".

وشرح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي، علي أنكيزة، بفيديو نشرته مؤسسة دبي للإعلام، مواصفات الحقائب المسموح نقلها بنظام نقل الحقائب داخل مطارات دبي، بحيث تكون الحقائب الممنوعة تلك التي لا تنطبق عليها المعايير العالمية.

ومن أبرز شروطها أن تكون الحقيبة بارتفاع 75 سنتمتراً، وعرض 60 سنتمتراً، وطول 90 سنتمتراً.

شروط ومواصفات الحقائب الممنوعة

ومنعت مطارات دبي، نقل الحقائب المعبأة بأكثر من حجمها، والحقائب الدائرية، وذات الشكل غير المسطح، والحقائب ذات الأشكال الغريبة التي يمكن أن تعيق حركة مناولة الأمتعة.

أما فيما يتعلق بأوزان الحقائب، تشترط الضوابط الجديدة، ألا يقل وزن الحقيبة الواحدة عن 2 كيلوغرام، وألا يزيد على 32 كيلوغراما، في حين لا يزيد وزن حقيبة اليد المنقولة مع المسافر على 7 كيلوغرامات.



وأكدت مؤسسة مطارات دبي، بأنها ستوفر خدمة تفريغ محتويات الحقائب المخالفة، في صناديق كرتونية، مقابل رسوم رمزية تبلغ 15 درهماً لكل حقيبة، موضحة أن هذه الخدمة متوفرة حالياً في مطارات دبي، لكن التطبيق الفعلي للضوابط الجديدة، سيزيد من توافرها لدى "كاونترات" استقبال أمتعة المسافرين، بمختلف شركات الطيران.

وكانت المؤسسة، أصدرت تعليمات محددة، لمواصفات الأمتعة المسموح بنقلها مؤكدة امتناع سلطات المطار، عن استقبال ونقل الحقائب "غير مسطحة الشكل وغير مستطيلة الشكل وذات الأشكال الدائرية أو المضلعة أو التي تتخذ شكلاً يعيق حركة المناولة، على أحزمة تسليم حقائب المسافرين.