أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستغرام عن إضافة "نسخة أوليّة" من ميزة الملصقات الجغرافية إلى "قصص إنستغرام"، لتواصل بذلك تقليد خدمة التراسل المصور سناب شات.

وقالت الشركة المملوكة لفيسبوك في منشور على مدونتها إن ميزة الملصقات الجغرافية سوف تُتاح أولًا للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ولمدينة #نيويورك الأميركية.



وأضافت إنستغرام أن ميزة الملصقات، التي طُرحت أول مرة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، سوف تقدم لمستخدميها في #جاكرتا ونيويورك عشرات الملصقات الإضافية المخصصة لهاتين المدينتين.



وأوضحت الشركة، التي أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عن بلوغ عدد مستخدمي ميزة القصص أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، أنه يمكن للمستخدم التقاط صورة أو فيديو ثم النقر على رمز الملصقات لتظهر له الملصقات الجغرافية في الأعلى.