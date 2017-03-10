هل يوجد يوم عالمي للاحتفال بالرجل؟

في أوج احتفال العالم بيوم المرأة، يثار تساؤل عن الرجل، وهل له يوم من أيام السنة؟

يصادف يوم 19 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوم الرجل العالمي، وتحتفل نحو 70 دولة حول العالم بهذه المناسبة، منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وروسيا والهند وإيطاليا والبرازيل وباكستان وألمانيا وبريطانيا. ويلاحظ بشكل عام أن الدول العربية لا تحتفل بيوم الرجل.

يوم الرجل العالمي

وحسب الموقع الرسمي لهذه المناسبة يجري التركيز في يوم الرجل العالمي على صحة الرجل والأولاد، وتحسين العلاقة بين الجنسين، ودعم المساواة بينهما، إلى جانب الاحتفال بإنجازات الرجل ومساهماته في المجتمع والعائلة والزواج، ويسلط الضوء على التمييز الممارس ضد الرجل أيضا.

وانطلقت دعوات لاستحداث هذا اليوم منذ ستينيات القرن الـ20 حيث كان يجري الحديث عن الاحتفال بيوم الرجل العالمي في 23 شباط/فبراير ليكون قرينا ليوم المرأة العالمي في الثامن من آذار/ مارس.

واحتفل بهذا اليوم لأول مرة عام 1999 في جمهورية ترينيداد وتوباغو الواقعة جنوب البحر الكاريبي.

ومن الفعاليات التي تقام في ذلك اليوم، مهرجانات ومسيرات وحفلات خيرية لجمع الأموال ومحاضرات إضافة للبرامج التلفزيونية.

يذكر أن العنوان الرئيسي لاحتفالات عام 2016 بيوم الرجل العالمي كان "أوقفوا انتحار الذكور".