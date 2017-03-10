لا يهم إذا كنت من مدمني إنستغرام أو من المستخدمين الجدد الذين يحبون مشاركة صورهم، فهذه الحيل الخمسة ستساعدك على أقصى استفادة من التطبيق.

1- أضف عدة صور وفيديوهات في منشور واحد

إذا كنت غير قادر على تحديد أي صورة أفضل للنشر، فإنه يمكنك نشر أكثر من واحدة معا.

وبفضل تحديث جديد، من الممكن أن تنشر ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات في منشور واحد.

وعند تصفح صورك على هاتفك، أنقر فقط على زر الاختيار المتعدد "Select Multiple" في أسفل الصورة المختارة من أجل إرفاق أكثر من صورة وفيديو.

2- أضف معلومات أكثر على المنشورات

ربما تكون قد نشرت صورة لكن نسيت أن تضيف وسما (هاشتاغ) للتعليق، أو ربما تريد أن تضيف صديق إلى صورة نشرتها بالفعل عبر إضافة "Tag".

ويمكنك فعل ذلك عبر الضغط على زر يشبه الثلاث نقاط أعلى المنشور، واختار "Edit" لتكون قادرا على تغيير التعليق، وإضافة أصدقائك له، كما يمكنك إضافة المكان أيضا، ومع ذلك، لا يمكنك تغيير الصورة نفسها بعد نشرها.

3- إرسال الصور والفيديوهات المختفية

أضاف إنستغرام وظيفة تشبه سناب شات العام الماضي، تمكنك من إرسال الصور والفيديوهات، التي تختفي بمجرد أن يراها المستقبل.

ويمكنك فعل ذلك عبر فتح الكاميرا من خلال إنستغرام، والتقاط الصورة أو الفيديو، والضغط على علامة السهم في الجانب الأيمن أسفل الشاشة.

ومن هناك، ستصبح قادرا على اختيار أي من الأصدقاء، الذين تود أن يستقبلوا الصور والفيديو.

في هذه الحالة، يمكنك أن ترسل فقط هذا النوع من المنشورات فقط إلى أعضاء إنستغرام، الذين يتابعونك أو اختاروا أن يستقبلوا رسائل خاصة منك.

4- احفظ الصور لتشاهدهم لاحقا

إذا كنت من الأشخاص الذين يستخدمون إنستغرام من أجل نشر أفكار عن الموضة والديكور والسفر أو الهوايات، فقد تحتاج إلى حفظ هذه الصور لتشاهدها في وقت لاحق.

ويمكنك فعل ذلك، اضغط على علامة "Bookmark" أسفل الصورة على الجانب الأيمن.

وبمجرد الحفظ، ستظهر الصور في إشعار على الصفحة الخاصة بك، لكنك لن يراها غيرك.

5- أوقف التعليقات على المنشورات الشخصية

قام إنستغرام بتحديث أدوات الأمان في سبتمبر من خلال السماح للمستخدمين بالتحكم في التعليقات، التي تبث على صورهم وفيديوهاتهم لمكافحة حالات متزايدة من المضايقات، عبر إتاحة وقف التعليقات على الصور والفيديوهات الشخصية.

فقط، اختار المنشور الذي تود أن توقف التعليقات عليه، واضغط على زر الثلاث نقاط الظاهر فوق الصورة أو الفيديو، واختار "Turn Off Commenting".