استضافت بنغلادش عرض أزياء مختلفا نوعا ما احتفالا باليوم العالمي للمرأة ظهرت خلاله 15 عارضة تكافحن من أجل التغلب على صدمة التعرض لهجوم بالحمض (مادة كاوية).

وعادة ما تقع أعمال عنف مروعة من هذا القبيل في جنوب آسيا لعدم كفاية المهور أو النزاعات على أراض الأمر، الذي يؤدي إلى تشويه الضحية للأبد والقضاء على فرصها.

وقادت سونالي خاتون (13 عاما)، والتي ألقي الحمض على وجهها عندما كانت تبلغ من العمر 17 يوما فقط بسبب نزاع على أملاك للأسرة، مسيرة العارضات خلال الحدث.

وأمضت سونالي نحو 3 أعوام في المستشفى وخضعت لثماني عمليات، لكنها لم تفقد الأمل قط في أن تعيش حياة كاملة.

وقالت للجمهور الذي كان يهلل ويصفق لها "أريد أن أصبح طبيبة".

وفي عام 2008 تحطمت أحلام العارضة، أسماء خاتون، وفي سن الرابعة والعشرين عندما ألقى مهاجمون الحمض على أفراد أسرتها الأربعة بما في ذلك ابنتها التي كانت تبلغ من العمر عاما بينما كانوا كلهم نياما بسبب نزاع على أراض.

وقالت: "لم يلق القبض على المهاجمين قط لكن أسرتي بأكملها تحملت الكثير من المعاناة.. أنا سعيدة للغاية لكوني هنا".