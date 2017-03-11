هنالك الكثير من المناطق السياحية التي يمكن أن يقصدها السائح في مختلف أنحاء العالم بهدف الاستجمام والراحة والترفيه. إذا يبحث السائح عن ما يسر ناظريه من مناظر طبيعية في السهول الخضراء أو الجبال أو الشواطئ الرملية.

تعتبر الشواطئ الرملية بمختلف ألوانها، من أجمل المناطق التي يمكن للسائح أن يقصدها، وفيما يلي نورد قائمة بشواطئ رملية ملونة غاية في الجمال من جميع أنحاء العالم بحسب صحيفة يو إس أي توداي الأمريكية.

1- الشواطئ الحمراء

تتميز جزيرة سانتوريني اليونانية بشواطئها ذات الرمال الحمراء مثل شاطئ كوكيني، وتستمد الرمال لونها الأحمر من الحمم البركانية والمنحدرات التي تحمي الخليج وتعطي له منظراً خلاباً يسحر القلوب.

2- الشواطئ البرتقالية

في نهاية الطريق الضيق المنحدر بقرية نادور في جزيرة غوز بالقرب من مالطا، يقع شاطئ رملي برتقالي هادئ للغاية، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر طريق ضيق منحدر لا تصل السيارات إلى نهايته لشدة انحداره.

3- الشواطئ الصفراء

إنه شاطئ بابوهاكو بيتش بارك الذهبي في جزيرة مولوكاي بهاواي الذي يفتن الناظرين، فعندما تغرب الشمس، فإن أشعتها الذهبية التي تنعكس على الرمال تأسر القلوب.

4- الشواطئ الخضراء

يقع شاطئ تالوفوفو في الجانب الشرقي من ساحل غوام، وهو أحد الشواطئ الخضراء القليلة في العالم، ويستمد لونه الأخضر من معدن الأوليفاين، وهو مكون من بقايا الحمم البركانية. وتقع الشواطئ الخضراء الأخرى على جزيرة هاواي الكبرى وفي جزر غالاباغوس وفي النروج.

5- الشواطئ الزرقاء

مع أن رمالها ليست زرقاء، إلا أن شواطئ جزر المالديف تستمد زرقتها من ألوان النباتات البحرية التي تتلالأ في مياهها مما يخلق منظراً ساحراً خلال الليل.

6- الشواطئ البنفسجية

يقع شاطئ بفيفير بمحاذاة غابة بيغ شور، ومع أن رمال الشواطئ ليست بنفسجية، إلا أن بعض الأماكن على الجانب الشمالي للشاطئ تصطبغ باللون البنفسجي. وينصح بزيارة هذه الشواطئ بعد العواصف الشتوية لرؤية لونها البنفسجي.

7- الشواطئ البيضاء

تعتبر شواطئ سيستا كي في فلوريدا، من أجمل الشواطئ على الإطلاق في العالم برمالها البيضاء الساحرة، والتي تحتوي على الكوارتز النقي بنسبة 99%، مما يعني بأنها تحافظ على برودتها حتى في أكثر الأجواء حراً في فلوريدا.

8- الشواطئ السوداء

تستمد رمال شواطئ كوستاريكا لونها الأسود من جزيئات الحمم البركانية، التي تعطيها جمالاً خلاباً، ويعتبر شاطئ بلايا نيغرا بمدينة ليمون من أجمل الشواطئ على ساحل البحر الكاريبي.