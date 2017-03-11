وجه القضاء الأسترالي تهمة القيام بأكثر من 900 عملية تحرش بأطفال لرجل أربعيني كان يدعي أنه نجم البوب جاستن بيبر لحث المراهقين على إرسال صور فاضحة له.

واتهم الرجل البالغ من العمر 42 عاما باستخدام منصات مثل "فيسبوك" و"سكايب" لانتحال شخصية المغني وإيقاع الضحايا في شباكه.



وكشفت شرطة ولاية كوينزلاند (شمال شرق أستراليا) في بيان أن "عناصر الشرطة فتحوا تحقيقا في شأن رجل يشتبه في انه انتحل شخصية جاستن على الانترنت بغية الحصول على صور فاضحة من أطفال".



وأضاف البيان أنه "تم في إطار هذا التحقيق توجيه التهم إلى الرجل على خلفية جنح ذات صلة بتحرش جنسي بالأطفال وحيازة مواد إباحية ... وبعد التدقيق في حاسوبه، وجهت إليه 931 تهمة رئيسية إضافية في السياق عينه".



ويشتبه خصوصا في أنه قام باغتصاب الأطفال ومعاملتهم معاملة غير لائقة وإنتاج مواد إباحية واستخدام الانترنت لجذب مراهقين دون السادسة عشرة، منتحلا هوية المغني الشهير جدا في أوساط المراهقين.



ووصف المحقق جون روس هذه القضية بـ "الشنيعة" ودعا المعجبين بالفنانين إلى توخي الحذر على الانترنت.



وهو قال إن "هذا التحقيق يظهر ضعف الأطفال الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ومكر المجرمين الذين يسعون إلى التحرش بهم".