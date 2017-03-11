أظهرت دراسة علمية حديثة أن لعبة "بوكيمون غو" التي لاقت شعبية كبيرة منذ ظهورها الصيف الماضي، يمكن أن تكون مفيدة للقلب والشرايين لكونها تجعل اللاعب يمشي آلاف الخطوات يوميا بحثا عن الكائنات الوهمية على شاشة هاتفه.

وتتبع الباحثون معدو هذه الدراسة 167 شخصا من المواظبين على هذه اللعبة، وتبين أنهم يمشون ألفي خطوة إضافية يوميا، وهو ما يقلص بنسبة 8 % احتمال إصابتهم بأمراض القلب الوعائية أو الجلطات الدماغية.



وقبل ظهور اللعبة، كان هؤلاء الاشخاص يمشون ما معدله خمسة الاف و678 خطوة يوميا، ثم ارتفع عدد خطواتهم إلى سبعة الاف و654 مع اللعبة.



ويمكن أن تصل خطوات بعض اللاعبين إلى عشرة آلاف يوميا، وفقا لهذه الدراسة المقدمة في مؤتمر الجمعية الأميركية للقلب في بورتلاند.



وقالت هانجانغ شو الباحثة في جامعة "ديوك" في شمال كاليفورنيا والمشرفة على الدراسة "أردنا أن نحدد ما إن كان لعب البوكيمون غو يمكن أن يشكل وسيلة ممتعة لجعل الناس أكثر حركة".



وأضافت "أظهرت النتائج أن الألعاب التي تتطلب حركة مثل بوكيمون غو تشجع الأشخاص قليلي الحركة على النشاط الجسدي".

وشارك في الدراسة 167 شخصا من مستخدمي "آيفون" بدأوا يلعبون "بوكيمون غو" في تموز 2016.