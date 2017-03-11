"نسي الطيار نوع الطائرة التي يقودها فوقعت الكارثة"، كانت هذه خلاصة تقرير بعد عامين من التحقيقات، التي كشفت عن أغرب سبب لتحطم مقاتلة نفاثة على السيارات والمركبات في طريق مزدحم، بمدينة شوريهام؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

وقع الحادث في 22 أغسطس 2015، أثناء عرض جوي بمدينة شوريهام، جنوب إنجلترا، حين ارتطمت مقاتلة عسكرية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، بعدد من السيارات على الطريق "إيه 27"؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، خَلُص تقرير لفرع التحقيقات بحوادث الطيران، إلى أن الطيار أندي هيل، قاد الطائرة بسرعة أبطأ مما يجب، كما أنه هبط بها واقترب من الأرض أكثر من اللازم، أثناء إجراء المناورة خلال العرض الجوي؛ مما أدى إلى سقوط الطائرة وارتطامها بالأرض.

وأضاف التقرير: أن الطيار اعتاد على تأدية المناورات بطائرة أخرى كانت تساعده على المناورة على ارتفاع منخفض، ويبدو أنه في يوم العرض نَسِيَ أنه يقود مقاتلة نفاثة من نوع "هوكر هنتر" تعود إلى عام 1955م، ولا يستطيع تأدية المناورة بها على ارتفاع منخفض، وعندما هبط بها، لم يستطع الصعود بسرعة؛ فهبطت فوق الطريق المزدحم، وتحولت إلى كتلة من اللهب؛ مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

وقال التقرير: كان أمام الطيار "هيل" فرصة الارتفاع عن الأرض والانسحاب من العرض، حتى قبل أربع ثوان من الحادث؛ حين كان على ارتفاع مناسب؛ لكنه لم يدرك ذلك.