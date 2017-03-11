هل تساءلت يوماً متى يكون الرجل ناضجاً، وماذا يعني ذلك؟ ربّما تلاحظ نضجاً لدى مراهقين، من دون أن يتميز رجال آخرون بهذه الصفة. في هذا السياق، يعرض موقع "برايت سايد" بعض الأمور التي تدل على نضج الرجل، وهي:

1 - الرجل الناضج لا ينتقد مظهركِ

لماذا لا تصبغين شعرك؟ عزيزتي، أتمنّى لو كنتِ أكثر نحافة. الرجل الذي يحبّك حقّاً لن يتكلّم أبداً عن مظهرك بهذه الطريقة. وإذا ما فعل، فهو لا يحاول مساعدتك. بدلاً من ذلك، فإنّه يحاول عمداً التقليل من تقديرك لذاتك، للتأكيد على أنّك لن تكوني قادرة على تركه يوماً، بعدما باتت ثقتك في نفسك مهزوزة. الرجل الناضج لن ينتقدك بهدف إرضاء غروره.

2 - يتمتّع بعلاقة جيّدة مع والدته

الرجل الناضج دائماً ما يخصّص وقتاً لوالديه، حتّى لو لم تكن علاقته بهما جيّدة جداً. يجب أن يدرك أنّ رعاية والديه اللذين اعتنيا به لفترة طويلة مهم جداً. وهذا لا يعني السماح لأحد، خصوصاً والدته، أن تصير مركز حياته.

3 - يحترمك ولا يهاجمك

وهذا لا يشمل فقط الاعتداء الجسدي بل النفسي أيضاً. وفي حال كنت تعانين من أي نوع من العنف في المنزل، توقّفي عن التبرير له وأتركيه على الفور. الرجل الناضج لا يؤذي المرأة بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان غاضباً. الطريقة التي يعامل بها الرجل المرأة لا تتوقّف على شخصيّته فقط، بل على سلوك المرأة نفسها. العلاقة الصحيّة هي علاقة بين اثنين، ويجب على المرأة تجنّب بعض الأخطاء لتعيش بسعادة مع شريكها.

4 - لا يفكّر في اليوم فقط

بعض الرجال قد ينفقون كلّ ما يملكون على عشاء في مطعم باهظ الثمن، من دون التفكير في العواقب، أو التخطيط لحفلة خلال أحد أيّام الأسبوع، وطلب إجازة في اليوم التالي. لا يمكن لهؤلاء الرجال التخطيط للمستقبل والتفكير في الغد. في الواقع، هؤلاء يتصرفون مثل الأطفال وقد يدفعون المرأة إلى الانهيار. لكن هذا لا يعني أن حياتك يجب أن تكون مملة. المسألة تتلخص فقط في أنك لا يجب أن تعيش لهذا اليوم فقط.

5 - لا يفكّر بأن إظهار المشاعر ضعف

الرجولة لا تفرض على الرجل أن يكون محافظاً. الرجل الذكي لا يخشى من تعرضه لانتقادات في حال كان حنوناً أو رومانسيّاً، بل إنّ رجولته تتأثر في حال لم يظهر عواطفه. هذا السلوك هو جزء مهم لبناء علاقة صحية.

6 - لا يتهرّب من الصعوبات

حين كنّا مراهقين، كان في إمكاننا الإقفال على أنفسنا في عالمنا الخاص حين نواجه مشكلة معينة. أليس كذلك؟ إلّا أنّ الرجل الناضج يعرف جيّداً الوسيلة الأفضل لحلّ المشاكل سواء أكانت عائلية أم شخصية أم في العمل، بدلاً من الهرب. وهذا لا يعني أنه يبحث دائماً عن المتاعب.