دأب زوجان يابانيان على ارتداء ملابس متماثلة بشكل يومي على مدى 37 عاماً منذ بداية زواجهما، ليحظيا بشعبية كبيرة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بسبب هذه العادة الفريدة.

ولطالما ألقت وسائل الإعلام الضوء على أزواج مثل جاستن تيمبرلك وبريتني سبيرز، وكيم كارديشان وكايني ويست، لأنهم يحبون دوماً ارتداء ملابس متطابقة، لكن الزوجان اليابانيان اللذان يملكان حساباً باسم بون بون 511 على إنستغرام تفوقا على الجميع في هذا المجال.

وحظي الزوجان بشعبية كبيرة على الموقع، حيث يتابع حسابهما أكثر من 75 ألف شخص، يشاهدون بشكل يومي الصور التي ينشرانها، وهما يرتديان زياً موحداً، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتظهر الصور التي ينشرها الزوجان وهما في العقد السابع من العمر، أنهما ليسا من عشاق الموضة الحديثة بالضرورة، حيث ارتدت الزوجة في إحدى الصور تنورة يزيد عمرها عن 20 عاماً، لكنهما يفضلان علامات تجارية معروفة مثل يونيكلو وكومي دي غاركونز.