كشف موقع people أن النجمة چنيفير لوپيز تواعد حاليا لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، حيث قال مصدر مقرب منها إنهما يتواعدان منذ أسابيع، وهي تبدو متحمسة لهذه العلاقة.

وأضاف المصدر أن رودريغيز يتواجد كثيرا بالقرب من عائلة لوپيز، وهي تحب كون أنه «أب» ويعرف ما يعنيه الأطفال لآبائهم، مشيرا إلى أنها تحب فيه كونه يهتم بهم ويفكر بهم ويخاف عليهم، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ليست جدية حتى الان، حيث إنها عزباء.

يذكر أن لوپيز كانت قد انفصلت عن النجم درايك، حبيب النجمة ريهانا السابق، بعد علاقة قصيرة استمرت لمدة شهرين فقط، وذلك بعد اتفاق ثنائي بينهما.