انتشر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية والتي وثقته كاميرا للمراقبة، تعرض الطفلة ماديسون غاردنر تبلغ من العمر (4 سنوات)، لحادثة بسبب الرياح القوية كادت أن تقذف بها عالياً.

وأظهر مقطع الفيديو، غاردنر وهي تحاول فتح باب بيت أسرتها، عندما هبت رياح قوية جعلتها تطير من على الأرض بسهولة مفاجئة ومخيفة .

ولحسن حظ غاردنر، فإنها أمسكت بمقبض الباب في توقيت مناسب، فمنع رد فعلها هذا الرياح من إبعادها عن المنزل قبل أن تسرع والدتها لمساعدتها.

وفي تصريح لشبكة "CNN" قالت والدة الطفلة بريتاني غاردنر إن ماديسون كانت "محرجة بعض الشيء" مما حدث، إلا أنها سرعان ما ضحكت بعد مشاهدتها الفيديو.