أفادت دراسة صادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن اللون الأصفر لسيارات التاكسي في عدة دول حول العالم لم يتم اختياره عشوائياً، بل إن الأمر يتعلق بمعايير الأمان، حيث ثبت أن سيارات التاكسي صفراء اللون تتعرض لعدد قليل من الحوادث على الطرق.

وفي سنغافورة، توجد بعض سيارات التاكسي باللون الأزرق وأخرى باللون الأصفر، وتتبع باحثون أكثر من ستة عشر ألف سيارة من اللونين على مدار ثلاثة أشهر.



وأظهرت نتائج الدراسة أن التاكسي أصفر اللون أقل تعرضا للاصطدام من الخلف بنسبة 5% مقارنة بسيارات التاكسي ذات اللون الأزرق خلال النهار، ولكن الاختلاف الأكبر ظهر في فترة ما بعد غروب الشمس، حيث أن تعرض التاكسي أصفر اللون للتصادم من الخلف يقل بنسبة 19% عن نظيره الآخر.