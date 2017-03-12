اقترحت دراسة جديدة أكل اللبن (الزبادي) كعلاج بديل لأدوية الاكتئاب، ويُعتقد أن البكتريا الصديقة (البروبيوتك) التي يحتوي عليها اللبن تخفّف تأثيرات الأمعاء الدقيقة على الدماغ، والتي ترتبط بأعراض الاكتئاب.



وكانت دراسات سابقة قد بينت أن بكتريا الأمعاء تلعب دوراً هاماً في كثير من المشاكل العقلية والنفسية.

وبحسب البروفيسور ألبان غوتييه من جامعة فيرجينيا الأمريكية: "الهدف من هذا الاقتراح هو تجنب الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية، كما أنه سيكون من الرائع تخفيف أعراض الاكتئاب بواسطة تعديل في النظام الغذائي".

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، ورصد الباحثون أنه عند تناقص معدل البكتريا الصديقة الملبنة يتزايد مستوى مادة"كينورينين" وهو ما يرتبط بتزايد أعراض الاكتئاب.

ووجد الباحثون أن مكمّلات البروبيوتك التي تحتوي على البكتريا الملبنة، أو بكتريا اللبن الزبادي، تساعد أيضاً على تخفيف أعراض الاكتئاب.

وعلى الرغم من عدم توصل الأبحاث العلمية لفهم كامل لكيفية تأثير البكتريا الصديقة على الدماغ، إلا أن العلماء يعتقدون أنها تقلل أنواعاً معينة من الالتهابات تؤثر على الأعصاب.