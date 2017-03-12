وقع سائق في شر أعماله بعدما حاول تجاوز طابور طويل من السيارات ليسلك مخرجا على يمين الطريق، عندما وجد سيارة الشرطة بانتظاره، وفق ما أظهر فيديو نشره موقع "ماشابل".



ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرا السيارة التي وقعت في المحظور، إحدى الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من السيارات في الممر الأيمن تنتظر دورها لكي تسلك المخرج الأيمن.

ولم ينتظر السائق دوره بل تجاوز كل السيارات واستغل فجوة بين شاحنة وسيارة ليدخل وسطهما، مارًّا بذلك على خط التقاطع، وهو الأمر الذي أثار انتباه سيارة شرطة كانت بانتظاره.

وخرج رجل الأمن من سيارته وطلب من السائق التوقف جانبا لتحرير المخالفة.