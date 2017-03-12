طارد فيلٌ غاضبٌ رجلاً يركب دراجةً ناريةً قبل أن يحاول اقتحام منازل قرية في ولاية كيرالا الهندية بحثاً عن الماء.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن سكان محليين، أن الفيل جاء من الغابة القريبة وتجوّل يائساً في قرية بولاية كيرالا الهندية؛ بحثاً عن المياه، وما إن شاهد سائق دراجة النارية حتى ركض خلفه؛ ليهرب الرجل تاركاً دراجته ويختبئ بمنزل على الطريق، ويتحوّل الفيل إلى ضرب منزلٍ آخر؛ لينتهي الموقف بالفيل وهو يعود إلى الطريق دون جدوى.

جديرٌ بالذكر، أن هذا النوع من الأفيال مهدّد بالانقراض، حيث يُذبح 30 ألفاً منه سنوياً من أجل العاج، ووصل عددها من 10 ملايين في بداية القرن العشرين إلى 400 ألف فقط.