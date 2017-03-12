تخطت صورة نجم كرة القدم العالمي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع أنصار برشلونة احتفالاً بالهدف السادس لفريقه، الذي أكمل "انتفاضة تاريخية" في دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الأربعاء الماضي في ملعب "كامب نو"، 65 مليون مشاهدة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

والتقطت الصورة من خلال المصور المكسيكي سانتياغو غارسيس، خلف ظهر الجماهير وأمامهم ميسي، الذي توجه نحوهم للاحتفال بهدف سيرجي روبرتو، وصعد نحو المدرجات، ملوحاً بيده اليمنى لأعلى، احتفالاً بالتأهل "غير المسبوق" لفريق في دوري الأبطال رغم الخسارة ذهاباً 0-4.

ويقول غارسيس، الذي يعمل منذ 4 أعوام بالنادي الكتالوني: "الصورة أيقونية، إنها رمز، صورة ستحفر في تاريخ كرة القدم"، وفيها يظهر ميسي وكأنه ملك وسط أتباعه الذين يلوحون بأيديهم احتفالاً بقدومه.

وأضاف: "الصورة ترمز لشخصية، وتضع نهاية لمرحلة ما مرت بها هذه الشخصية.. إذا جاءت هذه الصورة عقب الهدف الأول، وبعدها لم يحقق الفريق الانتفاضة لما كان لها أهمية".

وانتشرت الصورة بسرعة البرق عقب اللقاء، الذي حقق برشلونة فيه انتفاضة تاريخية لم تتحقق من قبل في تاريخ دوري الأبطال الأوروبي، وصعد إلى ربع النهائي بشكل "لا يصدق"، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتخطت الـ65 مليون مشاهدة.

وعبر فيس بوك، شاهد الصورة 65 مليون شخص عبر حساب البرسا الرسمي، وسجلت نحو 3.3 مليون تعبير (2.6 مليون إعجاب)، وتم تداولها أكثر من 220 ألف مرة، ونتج عنها أكثر من 5 آلاف تعليق.

وبعدها بـ36 ساعة، نشرت الصورة عبر موقع البرسا الرسمي في إنستغرام، وشاهدها أكثر من 6.8 مليون مستخدم، وأثارت تعليق أكثر من 34 ألف شخص.

وفي تويتر تخطى عدد مشاهدي الصورة 2.5 مليون شخص، بأكثر من 28 ألف "إعجاب" وأكثر من 21 ألف "إعادة نشر".