إستطاعت كاميرا مراقبة في أحد شوارع لندن أن تلتقط مقطع فيديو لشخص شبيه، أو يكاد يكون نسخة طبق الأصل، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump يقوم بإتلاف وتخريب السيارات المتوقفة في الشوارع دون أن يشعر به أحد ودون أي أسباب.

وطبقاً للفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" يظهر رجل يشبه تماماً الرئيس الأمريكي الجديد وهو يعبر الشارع ثم يقترب من سيارة من نوع "مرسيدس" ويخرج آلة حادة ليتلف طلاءها عمداً في هدوء تام، والغريب أنه أتلف السيارة التي بعدها، بغية الأذية دون أي سبب.

وقد أثار الفيديو موجة من التساؤلات، خصوصاً وأن الرجل يشبه تماماً دونالد ترامب المثير للجدل، وكأن الشكل والملامح دائماً تحدد سلوك الفرد. وقارن البعض بين تصرفات ترامب في السياسة وشبيهه في شوارع بريطانيا، وقد لاقى المقطع انتشاراً واسعاً وموجة من السخرية بعد تناقله على مواقع التواصل الإجتماعي.