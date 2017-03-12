أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة، نشر على موقع يوتيوب الإلكترني شابة هندية وهي تستخدم مهارات اليوغا في وضع الكحل في عينيها بسكين حاد.

في مشهد يحبس الأنفاس، استخدمت أناميكا كوثاري (14 عاماً) ركبتها في حمل سكين حاد في محاولة منها لوضع الكحل على عينيها.

وقالت أناميكا بأنها فتاة خجولة ومتحفظة، وأنها لا تهمها الشهرة بقدر ما يهمها القيام بتحديات صعبة. وأضافت: "أتمرن على تمارين اليوغا منذ عامين على يد والدي الذي أصر على مساعدتي أنا وأخوتي لاكتساب المهارات وتنمية مواهبنا".

ويذكر بأن الأب ناريندرا كوما كوثاري (35 عاماً) كان اضطر لترك المدرسة بسبب حالة الفقر المدقع التي كان يعاني منها، الأمر الذي جعله مصمماً على عدم تكرار تجربته مع أبنائه حيث قطع عهداً على نفسه ببذل كل ما لديه ليحظى أطفاله بفرص أفضل في الحياة.

وقال ناريندرا معلقاً على انجاز ابنته: "كنت متحمساً للغاية لتنمية مواهب ابنتي، وعملت على تدريبها والإشراف عليها حتى وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة من المهارة. لن أتوقف عن تقديم الدعم لأبنائي ما حييت".

من الجدير بالذكر بأن أناميكا التي تواظب على تمارين اليوغا بشكل يومي، تمكنت من الوصول إلى مرحلة متقدمة في برنامج المواهب الهندي في العام المنصرم، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.