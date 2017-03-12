طالبت المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمل كلوني الخميس 9 مارس 2017 بغداد بإجراء تحقيق أممي في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء.

وفي خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الثاني لها في غضون ستة أشهر في إطار سعيها لمحاكمة الإرهابيين على جرائمهم في العراق، تساءلت كلوني، وكيلة الدفاع عن النساء الايزيديات اللواتي تمكنّ من الفرار من أيدي التنظيم ، "لماذا لم يتم فعل أي شيء حتى الآن؟".

وقالت "هناك مقابر جماعية من دون حماية ومن دون أن تنبش وهناك شهود يفرون وما من عنصر واحد من تنظيم داعش يحاكم في أي مكان في العالم بتهمة ارتكاب جرائم دولية ".

وأوضحت أمل علم الدين كلوني، (39 عاما) المحامية البريطانية اللبنانية الأصل المتزوجة من الممثل الهوليوودي جورج كلوني ، أن لندن أعدت مشروع قرار دولي لفتح تحقيق أممي في جرائم التنظيم في العراق ولكنها ما زالت تنتظر موافقة بغداد الضرورية على هذا النص قبل إحالته إلى مجلس الأمن لإقراره.

ودعت كلوني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "إرسال رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش".

وأضافت "لا تدعوا داعش ينجو بجريمة الإبادة الجماعية" التي ارتكبها في العراق.