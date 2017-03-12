يبدو أن التفاعل مع مبارة برشلونة ضد باريس سان جيرمان لن ينتهي، حيث نشر الدولي البرازيلي نيما ردا سيلفا صورة جديدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أثارت التساؤلات عن المستهدف منها.

وتساءلت صحيفة سبورت التي تصدر في برشلونة إن كان نيمار يوجه حركته هذه لأنخيل دي ماريا، بعد أن استفز الأخير جماهير برشلونة بعد تسجيل زميله كافاني الهدف الوحيد خلال المبارة الماضية، حيث وضع أصبعه على شفتيه وقال لهم "اششش" (أي اصمتوا).

ويبدو أن نيمار لم يحب ردة فعل دي ماريا اتجاه مشجعي الفريق الكتالوني، حيث نشر صورة على حسابه في إنستغرام، قام فيها بنفس اللقطة وعلّق عليها قائلا "اشش".

وكان برشلونة خسر 0-4 أمام الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب في باريس، لكنه تمكن من العودة على ملعب الكامب نو عندما فاز بنتيجة 6-1 ليكون أول فريق يتمكن من المواصلة في منافسات دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة برباعية.