اعتذر النجم الهندي أميتاب باتشان عن عدم حضور فعاليات تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، وأرسل النجم الهندي رسالة مسجلة بالفيديو وأطلقها عبر موقعه الرسمي وعلى يوتيوب إلى المهرجان أعلن فيها اعتذاره عن عدم حضور هذه الدورة بسبب الحالة الصحية الحرجة لصهره وصديقه العزيز «والد الفنانة أشواريا راي زوجة ابنه» والتي أدت لدخوله العناية المركزة مؤخرا لإصابته بالسرطان مما يستدعي بقاء أسرته في الهند حاليا.



وتعهد باتشان بالحضور إلى الأقصر في أقرب وقت ممكن لافتتاح نادي السينما الأفريقية بالأقصر ووضع حجر الأساس لمشروع «مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الجديد» والمركز الثقافي العالمي. وأعلنت إدارة مهرجان المصري والسفارة الهندية في القاهرة عن اعتذار النجم العالمي أميتاب باتشان وزوجته وابنته عن الحضور للأقصر.

يذكر ان الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقام هذا العام في الفترة من 16 - 22 مارس الجاري برعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من هيئة تنشيط السياحة ووزارة الخارجية وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.