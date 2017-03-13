عادة ما يناقش رواد موقع "ريديت" ما يعجبهم في دول العالم عبر القناة /r/Earthporn. هناك ينشرون أجمل الصور من الأقمار الصناعية وأخرى تم التقاطها بعيون محترفة تظهر مفاتن الطبيعة في زوايا مشهورة أو مخفية من العالم الكبير. وقامت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بتحليل بيانات القناة من أجل استخلاص الدول الأشهر، ثم قدمت تقريراً عن الأفضل سمعة في العالم.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية، بطبيعة الحال، المرتبة الأولى عالمياً من حيث الشهرة. إذ تم نشر ما لايقل عن 25.325 محتوىً يتعلق بها في هذه القناة على "ريديت".



وتلت الولايات المتحدة كندا بـ3703 منشورات، ثم بريطانيا بـ 2939 منشوراً، ثم نيوزيلندا بـ 2930 منشوراً، ثم أستراليا بـ2069 منشوراً، ثم النرويج بـ2066 منشوراً، ثم سويسرا بـ 1450 منشوراً، ثم إيرلندا بـ 1220 منشوراً في القناة.



لكن الشهرة لا تعني دائماً السمعة الجيدة، لذا أضافت الصحيفة قائمة أخرى للدول التي تحظى بأفضل سمعة في العالم.



واعتمدت الصحيفة على دراسة تحليلية أخذت بعين الاعتبار معايير النصح بزيارات البلد أو العيش أو العمل والاستثمار أو الدارسة فيه، أو استخدام منتجاته وخدماته.



واحتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً باعتبارها أكثر دولة تحظى بسمعة جيدة في العالم، تلتها كندا ثم سويسرا ثم أستراليا ثم النرويج ثم فنلندا ثم نيوزيلندا ثم الدنمارك، ثم تلتها كل من إيرلندا وهولندا.