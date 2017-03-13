استقر سائق بسيارته على سقف منزل عندما كان يحاول تفادي الاصطدام بدراجة صغيرة ثلاثية العجلات في أحد شوارع الصين.

ويظهر شريط مقطع فيديو، مسجل عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة بالشارع، كيف انحرفت سيارة الهوندا ذات الدفع الرباعي من الشارع لتستقر على رأس المنزل على بعد عشر أقدام عن الطريق الرئيسي.



وظل السائق الذي لم يرد اسمه محاصراً في السيارة لمدة 30 دقيقة حتى ساعدته الشرطة على الخروج إلى بر الأمان، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

ويرتفع البيت قدماً واحدة عن مستوى سطح الأرض، وفقاً للموقع الإخباري الصيني "إكسيانداي"، لكن تضاريس الشارع متدرجة.

وقد وجد الرجل بسبب المفاجأة أنه يضع قدمه على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل في ظل إرباكه، ما جره لهذا الوضع المأساوي.



وكان السائق خائفاً من مغادرة السيارة التي تثبتت في سقف المنزل، إلى أن تم وضع سلم بين السيارة والأرض لمساعدته على النزول.

وقد تمت إزالة السيارة من موضعها لاحقاً بواسطة رافعة.



ولحسن الحظ فإن المنزل لم يكن مشغولاً، حيث اتضح أنه مستخدم كمخزن للبضائع، ولم يصب أحد في الحادثة.