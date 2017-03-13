انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف وثّق ردة فعل جرو من فصيلة لابرادور بعدما رأى انعكاس صورته على المرآة لأول مرة.

وقد التقطت السيدة فيكي مكلوسكي، وهي صاحبة هذا الجرو الذي يبلغ عمره 9 أسابيع، فيديو ظهر فيه الكلب دكستر وهو يلعب مع انعكاس صورته في

منزل الشابة في هاميلتون، جنوب اناركشاير.

والملفت هو أن هذا الكلب الصغير ظهر بداية وهو يحاول خدش إنعكاس صورته، من ثم بدأ يقفز قبل أن يضع أنفه على المرآة ظناً منه انه يلعب مع كلب آخر.

ويذكر أن فيكي قد اشترت دكستر بمثابة هدية عيد ميلاد مبكرة لابنتها كودي.



