أرسل النجم الهندي الكبير #أميتاب_باتشان رسالة مسجلة بالفيديو وأطلقها عبر الموقع الرسمي إلى #مهرجان_الأقصر_للسينما_الإفريقية وعلى يوتيوب أعلن فيها اعتذاره عن الحضور لفعاليات تكريمه في هذه الدورة بسبب الحالة الصحية الحرجة لصهره وصديقه العزيز (والد الفنانة أشواريا راي زوجة ابنه) والتي أدت لدخوله العناية المركزة مؤخراً لإصابته بالسرطان مما يستدعي بقاء أسرته في الهند حالياً.

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والسفارة الهندية في مصر عن اعتذار النجم العالمي أميتاب باتشان وزوجته وابنته عن الحضور للأقصر وفقا لما سبق.

وقد تعهد النجم الكبير بالحضور إلى الأقصر في أقرب وقت ممكن لافتتاح نادي السينما الإفريقية بالأقصر ووضع حجر الأساس لمشروع (مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الجديد) والمركز الثقافي العالمي.

هذا وتقام الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية هذا العام في الفترة من 16 إلى 22 مارس برعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من هيئة #تنشيط_السياحة ووزارة الخارجية وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.