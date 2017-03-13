حطم الألبوم الجديد للمغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران، الرقم القياسي للمبيعات الجمعة، بعد أن أصبح أسرع ألبوم لمطرب منفرد يحقق مبيعات في تاريخ سباق الأغنيات في بريطانيا كما هيمنت أغنيات من الألبوم أيضاً على صدارة القوائم.

حقق الألبوم الذي يحمل اسم "÷" فحسب مبيعات بلغت 672 ألف نسخة في أول أسبوع مما جعله يحتل المركز الثالث لأعلى مبيعات على الإطلاق بعد ألبوم أديل 25 وألبوم فرقة أويسس "بي هير ناو".

وقالت الشركة الرسمية لبيانات قوائم الألبومات والأغنيات إن إحدى أغنيات الألبوم "شايب أوف يو" التي أذيعت للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) تصدرت قائمة الأغنيات واحتلت أغنيات أخرى لشيران الخمس مراكز الأولى فيما ظهرت كل أغنيات الألبوم الستة عشر بين أفضل 20 أغنية.

وقال شيران (26 عاماً): "يا له من أسبوع استثنائي. أنا متحمس للغاية".