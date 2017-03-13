قال تشين باو شينغ، وزير التعليم الصيني، الأحد، إن بلاده لا تحسن أداء مهمة التعليم السياسي لطلاب جامعاتها بسبب تقادم مضمون المحاضرات وعدم مجاراته للعصر، وذلك في اعتراف نادر بالصعوبات التي تواجه سياسة أساسية من سياسات الحكومة.

ونظمت بكين حملات ضد انتشار "القيم الغربية" في الجامعات، وأرسلت جهة رقابية تابعة للحزب الشيوعي الحاكم العام الماضي مفتشين لمراقبة الأساتذة ممن يقولون ملاحظات "غير ملائمة" في قاعة الدرس.

وفي ديسمبر، دعا الرئيس شي جين بينغ الكليات والجامعات إلى إعلان ولائها للحزب في أحدث محاولة من الصين لإحكام قبضتها على التعليم.

وتحدث وزير التعليم على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، فقال إن شي أدلى "بتصريحات مهمة" عن التعليم السياسي للطلاب في ديسمبر إلا أن هناك مشكلات على أرض الواقع.

وقال "عندما نذهب ونتحقق في الكليات والجامعات فمستويات الانتباه خلال محاضرات الفكر والنظرية السياسية ليست مرتفعة. الناس حاضرون هناك أجسادا بلا أرواح".