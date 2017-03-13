الاستيقاظ مبكراً يجعلك تكسب المزيد من الأموال، ربما تكون نصيحة جيدة؛ لكن هناك آخرين يصنعون الأموال وهم نائمون.

لكن كيف يمكن لشخص أن يصنع الأموال وهو نائم من دون كد ولا تعب؟

موقع "إنتربرنيور" يُجيب على ذلك التساؤل المحير.

ونقدم لك في التقرير التالي 10 طرق يمكنك من خلالها صناعة وكسب الأموال وأنت نائم:

1- صمم مدونة

قم بتصميم مدونة خاصة بك، واشترِ اسم نطاق "دومين نيم" خاص بك، وادفع ثمن الاستضافة "هوست"، ثم انشر عليه عدداً من التدوينات الهامة، التي تهم الكثير من مستخدمي الإنترنت، وحمّل على المدونة إعلانات "غوغل" أو غيرها من الإعلانات.. ستبدأ في جني المزيد من الأموال وأنت نائم في منزلك، وقد يصل المعدل إلى نحو 20 أو 50 دولاراً يومياً، على حسب أهمية وجودة المحتوى المقدم.

لكن سيكون لزاماً عليك كل فترة تحديث تلك المدونة بمقالات جديدة؛ حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال.

2- بيع منتج أو معلومة

يمكن أن تستغل أيضاً المدونة الخاصة بك في عرض منتجات خاصة بك أو خدمات أو معلومات يمكن أن تقدّمها للمستخدمين مثل كتب أو أشرطة فيديو.

كل ما تحتاجه أن تجهّز تلك المنتجات على المدونة الخاصة بك أو في مختلف مواقع التسوق، وتنام جيداً، ثم تبدأ في متابعة العروض المقدمة لك وتختار أفضلها.

3- العمولة

إذا كنت موهوباً في مجال ما؛ مثلاً التأليف الموسيقي أو الكتابة، وتقدم أعمالاً إبداعية؛ فيمكنك أن تكسب الأموال عن طريق متابعة مسار الأعمال الخاصة بك، وإذا كان هناك من يستغلها بصورة غير قانونية من دون أن يحصل على حقوق ملكية فكرية؛ فيمكنك حينها ملاحقته والحصول على عمولة أو تعويض على استغلاله مؤلفاتك من دون إذن أو تصريح منك.

وإذا لم يكن لديك موهبة كافية لذلك الأمر؛ يمكنك أن تدخل لتسهّل على شخص ما شراء منتج بعينه، مقابل عمولة محددة مسبقاً.

4- مواقع التواصل

يمكنك أن تكسب الأموال من مواقع التواصل عن طريق تقديم المزيد من الخدمات للمشتركين في عدد من المواقع التي تحتاج رسوماً شهرية لتلقي محتوى عالي الجودة؛ خاصة إذا ما كنت تمتلك موهبة بعينها يمكن أن تقدم نصائح بشأنها للمشتركين.

أبرز الأمثلة على الأمر؛ هو "تيموثي سايكس" الذي تَمَكّن من جني أكثر من 100 ألف دولار شهرياً؛ نتيجة فقط نشره نصائح لكيفية كسب الأموال من البورصة وشراء الأسهم.

5- تثبيت الرد الآلي

تمارس عملاً تجارياً معيناً أو ترغب في بيع منتج معين، ولا ترغب في خسارة صفقة مهمة وأنت نائم؛ يمكنك أن تثبت عدداً من برامج الرد الآلي لبيع الخدمات والمنتجات مثل OptinMonster، والذي سيمكّنك من بيع المنتج إذا ما وصل أو تخطى سعره رقماً معيناً حددته له سلفاً؛ لتستيقط من النوم فتجد نفسك لم تخسر تلك الصفقة المهمة وكسبت مزيداً من الأموال.

6- تَخَلّص من حمّامك القديم

يمكنك أن تجني أيضاً مزيداً من الأموال عن طريق التخلص من كل المنتجات القديمة الموجودة لديك، بعرضها للبيع على مواقع التسوق، وانتظار المشتر الأفضل لها الذي يفضّل شراء تلك المنتجات القديمة، والتي قد تكون قيمة أيضاً.

7- الاستثمار في البورصة

ينبغي عليك أن تكون مستيقظاً في البداية عندما تبدأ في الاستثمار في البورصة وشراء الأسهم؛ حتى لا تخسر كل ما جنيته من أموال.

ولكن بمجرد أن تزداد خبراتك؛ سيمكنك النوم بعمق وأنت تعلم أن أموالك تزيد، بسبب استثمارك في أسهم أنت تعلم جيداً أنها ستُربحك الكثير من الأموال.

9- تأجير ممتلكات

يمكنك أن تؤجر أي من الممتلكات الخاصة بك ولا تستخدمها بصورة دورية؛ مثل أن تؤجر منزلك مثلاً لو كنت مسافراً أو في عطلة، أو مأرب السيارات لو لم يكن لديك سيارة، أو سيارتك نفسها لو لم تكن تستخدمها بصورة دورية، وستجني الأموال وأنت نائم بسهولة ويسر.

10- استئجار وسيط

يمكنك أن تستأجر وسيطاً للقيام بالأعمال الهامة الخاصة بك، والتي لا تجد وقتاً لها؛ مثل تصميم موقع إنترنت، أو متابعة أسهمك في البورصة، أو أداء عمل هام، وستقوم بمنحه جزءاً من المكسب الذي سيعود لك.