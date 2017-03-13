إذا كنت تبحثين عن تجديد إطلالتكِ في استقبال الربيع القادم من خلال اعتماد تدرجات مختلفة للون شعركِ، ننصحكِ بالتعرّف على 4 من ألوان الشعر تليق بجميع النساء. اختاري منها التدرّج الذي يعجبكِ واعتمديه بأسرع وقت ممكن:

- بني الشوكولاتة:

هو تدرّج خجول ولكنه يضفي لمسات بارزة من الإشراق على الشعر الأسود والبني الداكن، وهو اللون المفضّل بالنسبة للنجمة سيلينا غوميز والعارضة جوان سمولز. يعتبر الخبراء أن بني الشوكولاتة هو اللون المثالي للشعر، فهو يحافظ على رونقه لوقت طويل ويمكن اعتماده كلون لكامل الشعر أو إضافته على شكل خصلات عريضة تحيي لون الشعر الأساسي.

- اللمسات الذهبية:

من قال إن صاحبات البشرة السمراء لا تليق بهن خصلات الشعر الأشقر؟ يمكنكِ إضافة بعض اللمسات الذهبية عند أطراف الشعر فقط على طريقة النجمة كيكي بالمر، أو تفتيح الشعر بالكامل شرط اعتماد اللون الذهبي الغني وليس الأشقر الفاتح.

- التدرّجات العسلية:

ما يميّز اللون العسلي عن الذهبي أنه أغمق وأغنى منه قليلاً. وهو لون يتناسب مع كل شيء تقريباً شرط ألا يكون دافئا جداً أو باهتا جداً. يُعتبر العسلي لونا حياديا يضفي الإشراق على الإطلالة حتى بدون ماكياج، ولذلك فهو اللون المفضّل لدى النجمة جنيفر لوبيز والممثلة شاي ميتشيل. وهو من الألوان التي يمكن اعتمادها كقاعدة للشعر تضاف إليها خصلات داكنة أو كلمسات مشرقة تضاف إلى قاعدة داكنة.

- البيج المشرق:

يقول البعض عن البيج إنه لون مملّ عندما يتم تطبيقه على الشعر، ولكنه في الحقيقة من ألوان الشعر التي تُبرز جمال كل ألوان البشرات من الداكنة حتى الفاتحة. يمكن إضافة لمسات خفيفة منه على الشعر الداكن جداً على طريقة العارضة جوردن دان، أو إضافته على شكل خصلات عريضة كما تفعل العارضة جيجي حديد. ويمكن لهذا اللون أن يصبح أجمل عندما يختلط بالجذور الداكنة التي تظهر لدى نمو الشعر.