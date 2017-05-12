حذر علماء من احتمالية نشاط فيروسات قديمة قاتلة، مع استمرار ذوبان جليد القطب الجنوبي، مما يتسبب في نشر وباء عالمي يصعب التغلب عليها ويمكنه أن يؤدي لنهاية الحياة على سطح الأرض.

وقالت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، أن تجربة معملية في سيبيريا كشفت عودة فيروس عالمي، عمره أكثر من 30 ألف عام، يدعى "Mollivirus sibericum" إلى الحياة مرة أخرى ليمثل تهديدا كبيرا على البشرية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن "العلماء ربطوا بين استمرار ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وإعطاء فرصة للفيروسات القديمة بالظهور والانتشار مرة أخرى حول العالم، باعتبار الجليد حافظا وواقيا من الميكروبات والفيروسات لأن برودته وعدم احتوائه على الاكسجين تجعل منه بيئة غير صالحة لنمو وتطور هذه الأمراض".