في عام 1813، تم إطلاق اسم “العم سام” على الولايات المتحدة، ويرتبط هذا الاسم بمواطن من نيويورك عمل في تعبئة اللحوم ويدعى “صمويل ويلسون”، واشتهر حينها بإمداد الجيش الأمريكي بلحوم الأبقار خلال حرب عام 1812 ضد المملكة المتحدة.

كان “ويلسون” يمد الجيش الأمريكي بلحوم الأبقار في براميل عليها ملصق كتب عليه “من أجل الولايات المتحدة، ولكن جنود الجيش بدأوا حينها يطلقون اسم “العم سام” على هذه البراميل.

نشرت الصحف المحلية في أمريكا قصة “العم سام” ومساهمته في إمداد الجيش بالمؤن الغذائية، وسرعان ما أطلق هذا الاسم لاحقا على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.

في أواخر عام 1870، بدأ رسام الكاريكاتير السياسي “طوماس ناست” في الترويج لشخصية “العم سام” ونشر العديد من الصور له بشكل رجل له لحية بيضاء ويرتدي سترة عليها علم الولايات المتحدة، ولا تزال الصورة مشهورة إلى يومنا هذا.

استغلت صورة “العم سام” في الحرب العالمية الأولى ونشرت ملصقات في شوارع الولايات المتحدة للشخصيسة وكتب عليها عبارة “أريدك للالتحاق بالجيش الأمريكي” لحث المواطنين على التطوع للقتال.

في سبتمبر عام 1961، اعتبر الكونجرس الأمريكي “صمويل ويلسون” رمزا قوميا أمريكيا لـ”العم سام”، وتوفي صاحب هذه الشخصية عام 1854 عن عمر يناهز 88 عاما ودفن في بلدة “تروي” قرب نيويورك، وهي البلدة التي أطلق عليها اسم “موطن العم سام”.