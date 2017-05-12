أظهر مقطع فيديو، انتشر مؤخرا، شجارا عنيفا بين راكبين في طائرة أميركية، وسط ذهول من باقي المسافرين، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب المصدر، فإن المشكلة بدأت حين اشتكى أحد المسافرين من راكبة تعبث في مقعده من الخلف، لكن الشخص الذي كان بصحبتها لم يرقه الأمر، فقرر الدفاع عنها.

وكانت الطائرة ، تستعد لإنزال ركابها في مطار بوربانك هوب هوب، بولاية كاليفورنيا، حين حصل الشجار العنيف.

وأعلنت الشرطة اعتقال أحد الشخصين الذي دخل في عراك، فيما قالت إن الآخر أصيب بكسر في السن كما تورمت عينه من جراء الضربات التي تلقاها.

وتوالت حوادث العنف داخل طائرات أميركية خلال الآونة الأخيرة، فقبل أيأم فقط، أظهر مقطع فيديو شجارا عنيفا في مطار بفلوريدا بسبب إلغاء عدة رحلات.

وكان سحل راكب في طائرة تابعة لشركة اميريكية بغرض إخراجه من الطائرة، قد أثار موجة غضب واسعة بسبب فظاظة المعاملة على متن الناقلة.