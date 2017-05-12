تعتبر قضية الطلاق البائن بين أفراد الجالية الإسلامية في الهند من القضايا المثيرة للجدل، خصوصا أن المحكمة العليا تبحث في هذه المسألة، وتلاقي معارضة من رجال الدين.



والطلاق البائن يعني أن يتلفظ الزوج بكلمة «الطلاق ثلاث مرات مرة واحدة»، وهو ما حظرته عدة دول إسلامية، لكن مازال ساريا في الهند.



ومن المقرر أن تعرض هذه القضية الجدلية على المحكمة العليا في الهند، حيث ينظر فيها خمسة قضاة من خلفيات متعددة، وهم قاض مسلم وقاض هندوسي وقاض مسيحي وقاض زورداشتي وقاض من السيخ.

ويقول رجال الدين ان قرار المحكمة سيكون تدخلا في الدين الإسلامي، بينما تؤكد الاولى أنها ستنظر بالموضوع كي ترى هل هو بالفعل جزء من الدين.



وجمعت المحكمة العرائض العديدة التي تلقتها بشأن القضية من جماعات حقوق الإنسان، ومن جماعات نسوية مسلمة لمناقشتها معا.

وصرحت المحكمة العليا في مدينة الله آباد الهندية بأن جميع المواطنين، بمن فيهم النساء المسلمات، لديهم حقوق أساسية بموجب الدستور ولا يمكن انتهاكها بموجب قانون الأحوال الشخصية.



وأشارت المحكمة، في حكمها الصادر بخصوص إحدى القضايا في الشهر الماضي، وتم الإعلان عنه الاثنين الماضي، إلى أن تطليق الزوج المسلم لزوجته لا يمكن أن يتم بطريقة قد تنتهك حقوقها الأساسية.