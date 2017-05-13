التقط غواص محترف فيديو مذهل لحيوان بحري أحمر من عائلة الرخويات، وهو يتحرك بطريقة راقصة تشبه رقصة الفلامينكو الإسبانية.

ووفقاً لموقع الديلي ميل، فإن الغواص فيتالي بازاروف، صادف هذا المخلوق البحري الغريب قبالة ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر.

سمكة "الراقصة الإسبانية"، أو "راقصة الفلامينكو" تعرف بزعانفها الحمراء النابضة بالحياة والتي تبدو تماما مثل الثوب الأحمر الذي ترتديه راقصات الفلامينكو.

"وأوضح الغواص أن السمكة الغريبة والجميلة تظهر في قاع المحيط عامة خلال الليل، ولكنه هذه المرة تفاجأ بظهورها بشكل جذاب خلال النهار.

الأسماك الراقصة تزحف على سطح الشعاب المرجانية معظم الوقت، ولكنها إذا شعرت بتهديد ما، تبدأ بتحريك "أجنحتها" بشكل متناغم لتظهر وكأنها تؤدي رقصة إسبانية كما يظهر في الفيديو.

تنتمي الأسماك الراقصة إلى عائلة الرخويات وهي في الواقع أكبر أنواعها، إذ تنمو ليصل طولها إلى أكثر من 40 سنتيمترا.

وتضع هذه الرخويات بيضها على الشعاب ثم تتركها، وتحتوي البيضات على جرعة من المواد الكيميائية الدفاعية التي تبعد الحيوانات المفترسة. ومثل آبائها تأتي البيضات بألوان زاهية تبعد الحيوانات المفترسة المحتملة.

ويقول الغواص أن البحر الأحمر هو واحد من أفضل الأماكن للتصوير تحت الماء، ولكن للحصول على أفضل اللقطات من المهم الغوص بشكل فردي ."