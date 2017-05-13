انتشرت في أميركا والصين موضة جديدة أطلق عليها اسم "السنابوتشينو" يقوم من خلالها عشاق السيلفي بطباعة صورهم على كوب الكابوتشينو وتصويره ومن ثم نشره على قنوات التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما انتقلت هذه الموضة بين الشباب البريطاني بعدما حرصت معظم المقاهي على اقتناء مكينة "السيلفي" الجديدة التي تعمل على طباعة الوجوه على أكواب القهوة بكبسة زر.

هذه المكينة الجديدة بيعت بالمئات عبر أمريكا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة في الأشهر القليلة الماضية واليوم انهالت الطلبات عليها في بريطانيا.

واعتبر موقع الديلي ميل البريطاني الذي نشر الخبر، أن هذه الظاهرة ما هي سوى طريقة تجارية جديدة دخلت سوق القهوة للتحايل والكسب عن طريق استغلال هوس الشباب.

هذه الآلة التي يبلغ سعرها 1100 جنيه استرليني دخلت السوق البريطانية بداية مع ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على رحلات لوفتهانزا.

وإلى جانب السيلفي تطبع مكينة "سنابوتشينو" عبارات وأشعار حسب الاختيار، وتعمل باستخدام كمية صغيرة من مستخلص القهوة السائل الذي يعمل بمثابة حبر لطباعة أي صورة على الرغوة في أقل من عشر ثوان.