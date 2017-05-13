رصد تسجيل مصور صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، اللحظات العصيبة التي مرت بها عائلة أمريكية مكونة من أم وثلاثة أطفال، بعدما باغتتهم عاصفة من البَرَد أثناء تواجدهم في السيارة.



وقد انهمرت قطع البَرَد التي بلغ حجمها حجم كرة الغولف، بغزارة في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء الإثنين، في ولاية كولورادو الأمريكية.



ورصدت الأم ستيفاني فاندوالكر الحادث بكل تفاصيله بكاميرة هاتفها النقال، حيث دب الذعر بين أطفالها الذين شرعوا بالبكاء والصراخ.

وتظهر الأم وهي تحاول تهدئة أطفالها، بينما كانت قطع البَرَد تتساقط بقوة على زجاج السيارة الأمامي الذي بدأ يتهشم شيئاً فشيئاً.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فقد لحقت أضرار عديدة بالسيارة حيث تشهم كامل زجاجها الخلفي وتحطم جزء من زجاجها الأمامي، إضافة إلى بعض الخدوش والأضرار في هيكلها المعدني.



وفي نهاية المطاف تمكن أفراد العائلة من العودة إلى منزلهم دون أن يصاب أحد منهم بأية أضرار، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.