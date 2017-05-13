نجحت شركة كورية متخصصة في تصميم منازل تنفصل إلى قسمين بسهولة عند وقوع الطلاق بين شريكي العيش فيها.

وانطلقت فكرة تصميم المنازل من أن حالات الطلاق تسبب كثيرًا من المشاعر المتناقضة، وخصوصًا أن أحد الشريكين يضطر إلى حزم أمتعته والخروج من المنزل المشترك، وأن الأمر قد يصبح أسهل إذا قُسم المنزل إلى وحدتين تنفصل كل منهما عن الأخرى.

وقال "جينهي بارك" المهندس الرئيسي في شركة التصميم سينجل سبيد ديزاين، إن "الكثافة السكانية وتكلفة السكن، ترتفع بسرعة"، مضيفًا أن "الفكرة تتمحور حول العيش في مساحة صغيرة ومريحة ويمكن تكييفها وفقًا للاحتياجات المتغيرة"، حسب CNN، الخميس (11 مايو 2017).

ووضع بارك هذا المفهوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول؛ حيث بُني مجمع سكني يتكون من 14 وحدة سكنية يمكن جمعها وإعادة ترتيبها لتناسب التغيرات في نمط الحياة للأزواج، والعائلات، والمجموعات، والأصدقاء.

وأضاف بارك أن "هذا المفهوم سيشجع الناس على العيش فيه لفترة أطول وبطريقة أكثر صداقةً للبيئة".

ويوفر المجمع السكني مساحات معيشة مشتركة، وشرفات شبه عامة؛ ما يحرر من ضغط العيش في مساحة صغيرة.

وأوضح بارك: "أعتقد أنك لا تحتاج إلى كثير من الفضاء لخلق رحابة في المساحة"، مضيفًا أن "النوافذ توفر دائمًا إطلالة على العالم الخارجي، فضلًا عن المناور العميقة التي تسمح بدخول كثير من الضوء الطبيعي".