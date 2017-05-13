كشفت شركة طيران إيزي جيت عن الإشارات السرية التي يستخدمها الطاقم للتواصل فيما بينهم على متن طائراتها.

وتقول الشركة إن الطاقم عادة ما يستخدمون حركات إيمائية، للإشارة إلى طلبات بعض الركاب، أو لإخبار بعضهم البعض عما يحدث في أجزاء محددة من الطائرة، ومن الأمثلة على ذلك أداء رقصة الدجاج في حال أراد أحد الركاب شطيرة دجاج، أو الإشارة إلى فلينة زجاجة شراب، فيما لو كان هناك عرض زواج على متن الطائرة، بحسب ما نقل موقع 24 الإخباري عن صحيفة ميرور البريطانية.

وجاء هذا الفيديو، بعد أن قام المقدم التلفزيوني جامي إيست بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحركة قام بها أحد أفراد طاقم طائرة إيزي جيت التي كان على متنها، وعلّق على الفيديو قائلاً: "أرجو أن توضحوا لي ما يحدث هنا".

وفي وقت لاحق، ردت شركة الطيران بمقطع فيديو يوضح الإشارات الأساسية التي يستخدمها طاقم الطائرة للتواصل فيما بينهم، وعلقت بالقول: "تقدم إيزي جيت خدماتها لأكثر من 6 ملايين مسافر شهرياً، ونحرص على أن تكون خدماتنا سريعة وفعالة لتقديم أفضل خدمة لعملائنا".

وأضاف المتحدث باسم الشركة: "ولتحقيق ذلك، قمنا بتطوير بعض الإشارات السرية، لتمكين الطاقم من التواصل مع بعضهم البعض خلال الرحلة، مع التخفيف من الثرثرة غير الضرورية على متن الطائرة".