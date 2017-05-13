في فيديو مؤثر من باراجواي، ظلت بقرة تتنقل بين صغيرها الميت وهي تشمه محاولة بعث الحياة فيه، وبين حية أناكوندا ضخمة وهي تضربها بحوافرها وقرونها محاولة قتلها انتقاماً للصغير.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط الفيديو أحد عمال مزرعة في شمالي غرب باراجوي على الحدود مع البرازيل، وتظهر فيه حية أناكوندا طولها خمسة أمتار، وقد تم صيدها وربط رأسها وذيلها بحبال يشدها عمال المزرعة؛ وذلك عقب قيامها بقتل صغير البقرة بالضغط عليه حتى مات.

وكانت الحية الجائعة تُحاول ابتلاع الصغير؛ ولكن صيدها حالَ دون ذلك؛ فيما وقفت البقرة الأم تنظر إلى جسد صغيرها الميت، كأنما تحاول بث الحياة فيه لينهض من جديد، وعند مشاهدتها للحية القاتلة، أسرعت تضربها بحوافرها وقرونها محاولة قتلها انتقاماً للصغير؛ فيما كانت الحية تنتفض محاولة عض البقرة.

وحسب الصحيفة، تعرض عمال المزرعة للانتقاد والاتهام بالإساءة إلى الحيوانات؛ بسبب تعاملهم مع الحية، وضحكهم على البقرة، ورَدّ أحد العمال قائلاً: "إنهم كانوا يحاولون إبعاد الحية، وضحكهم حدث بسبب الأصوات والحركات غير المتوقعة التي كانت تقوم بها البقرة".