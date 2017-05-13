قالت صحيفة "هاآرتس" في افتتاحيتها يوم الخميس، إن تنظيم قوات الجيش والشرطة لتدريبات للأطفال للقيام بعمليات عسكرية والتصدي لفلسطينيين هو أمر يؤكد أن هناك جزءاً من المجتمع الإسرائيلي "فقد عقله"، بحسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة هذه الحادثة بالخطيرة، قائلة إن "هذه الحادثة الخطيرة تثير القلق لعدة أسباب. فأولاً هنالك مسألة تعريض الأولاد الصغار لمضامين بهذا العنف، وهي مسألة ينبغي أن تثير قلق كل والد ووالدة ومربي ومربية".



ونقلت الصحيفة أيضاً غضب الكثير من الآباء بسبب حضور أبنائهم للعرض، وأوضحت: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مضامين غير لائقة تقوم قوات الأمن باستعراضها أمام الأطفال في عروض على هذه الشاكلة، وهي عروض تجريها القوى الأمنية، حيث تقوم كلاب الهجوم بنهش (مطلوبين)، ويسمحون لهم بالعبث بالأسلحة، والسيطرة على باص مخطوف أمام الطلاب، واستخدام وسائل تفريق المظاهرات".

يذكر أن حالة من الجدال الشرس سيطرت على الساحة الإسرائيلية منذ الصباح عقب تسريب فيديو عن تدريب الجيش لعدد من الطلبة ممن يواجهون فلسطينيين مشتبه بهم بالقيام بعمليات استشهادية، وهو الجدال الذي تنوع بين موافق ورافض لهذه التدريبات العسكرية.