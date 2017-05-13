تبرعت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بمليون دولار لتمويل جراحة للأطفال الذين يعانون من الحنك المشقوق وقد التقت بأطفال يعانون من هذا المرض حلال رحلتها إلى البيرو.

النجمة البالغة من العمر 19 عاما زارت هذا البلد الأميركي الجنوبي برفقة والدتها كريس جينر (61 عاما) والتقت بأطفال يعانون من هذا المرض الذي يصابون به لدى الولادة وذلك بالتعاون مع مؤسسة The Smile Train.

وتعمل النجمة الشهيرة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية Smile Train بمؤازرة ماركة أحمر الشفاه الشهيرة التي تمتلكها والتي أطلقت لونا خاصا يعود ريعه للأعمال الخيرية، على تأمين تمويل العمليات الجراحية للمواليد في الدول النامية الذين لديهم عيوب منذ الولادة، ونجمة تلفزيون الواقع هي داعمة بقوة لهذه القضية.



وقد قالت في لقاء تلفزيوني محفزة غيرها على التبرع: أطفالنا هم المستقبل.. وهذه رسالتي الى العالم كي يدرك أهمية هذه المقولة.