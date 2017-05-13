مع قدوم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر حالات الإصابة بضربات الشمس، لا سيما بين الأطفال وكبار السن؛ لكونهم أكثر عرضةً للإصابة.



وتحدث ضربة الشمس نتيجة الوقوف تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وممارسة الرياضة في درجات الحرارة المرتفعة لوقت طويل.



وقال اختصاصي أمراض الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد سعيد لـ"عاجل": "إن من أهم الأسباب التي تجعل الجسم عرضة لضربة الشمس، عدم شرب سوائل كافية، لا سيما في الأيام الحارة، وعند ممارسة الرياضة، أو ارتداء ملابس ثقيلة لا تلائم حرارة الجو، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى كالسمنة وأمراض القلب".



ويمكن تعرُّف أعراضها من خلال الشعور بتقلصات وألم في عضلات الجسم، خاصةً الساقين والبطن، والتعرق الشديد، والشعور بالإجهاد والعطش الشديد.



ونصح دكتور محمد سعيد بإعطاء الطفل السوائل على مدار اليوم، وعدم تعريضه للشمس لفترات طويلة للوقاية من ضربات الشمس.



وقال إن من أهم الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند الإصابة بضربة شمس، هي الاستلقاء في مكان بارد، ورفع القدمين نحو 12 بوصة عن الأرض.



كما نصح بوضع ماء بارد على جلد الشخص لتخفيض درجة حرارة الجسم، وعمل كمادات لرقبة المصاب وعند الفخذ والإبطين.



وقال إن من الضروري إعطاء الطفل المصاب رشفة من الماء البارد أو تقديم مشروب مالح؛ وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من الملح لكل لتر من الماء بمعدل نصف كوب كل 15 دقيقة.



وفي حالة حدوث تشنج للعضلات، يمكن وضع قطعة قماش رطبة مكان التشنج، مع التدليك بلطف؛ حتى يشعر الطفل بالاسترخاء.