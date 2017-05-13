أقدم لصوص على سرقة تاج مصنوع من الذهب والبلاتين تقدر قيمته بـ1.2 مليون يورو، من متحف "باديشيس موزيوم" في ولاية بادن الألمانية.



وقالت الشرطة إن القطعة الثمينة المرصعة بـ367 حجرًا من الألماس سُرقت من قاعة التيجان بالمتحف، ولم يتمكن القائمون على المتحف من اكتشاف واقعة السرقة مباشرة، بسبب فشل عمل نظام الإنذار، وبقاء القفل على واجهة العرض بحالة جيدة.



وقالت تقارير محلية إن القضية ظلت غامضة إلى درجة أن أجهزة التحقيق لم تستطع تحديد تاريخ حدوث السرقة.



من جهتها، قالت الشرطة إن اللصوص على ما يبدو دخلوا إلى المتحف عن طريق نافذة صعدوا إليها بواسطة سلم سندوه بقضيب سكة ترام مارة بجانب المتحف.



والتاج المسروق من ممتلكات دوقة هيلدا فون بادن (1864-1952).



وكانت وسائل إعلام ألمانية أوردت في مارس الماضي خبر سرقة قطعة نقدية وزنها 100 كلجم تبلغ قيمتها الاسمية حوالي مليون دولار، مع أن قيمتها الواقعية تزيد عن 4 ملايين دولار من متحف بوديه في برلين.