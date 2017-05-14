جثته العملاقة طولها 15 متراً ووزنها طنان

عُثِرَ على بقايا مُتحللة لمخلوق بحري غامض على شاطئ إندونيسي بعيد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن صحيفة جاكرتا غلوب، الجمعة 12 مايو 2017؛ اكتشف أسرول تواناكوتا، وهو أحد السكان المحليين بالساحل الشمالي لجزيرة سيرام بمقاطعة مالوكو الإندونيسية، الكائن البحري الذي يُقدّر طوله بنحو 15 متراً، ويبلغ عرضه عدّة أمتار.

وفي بادئ الأمر، ظن تواناكوتا، البالغ من العمر 37 عاماً، أن الكائن البحري الضخم قارب محطّم عندما عثر عليه في الثلاثاء الماضي.

ومنذ ذلك الحين، توافد السكان إلى شاطئ هولونغ لرؤية الكتلة المتضخمة عديمة اللون لجثمان الكائن بأنفسهم.

وتكهّن السكان المُتحيّرون بأن المخلوقَ الغامضَ حبّارٌ عملاقٌ أو بقايا حوت نافق.

وطلب السكان من السلطات المساعدة في إزالة البقايا المتحللة، ويُعتقَد أن الحيوان قد نفق قبل ثلاثة أيام من العثور عليه.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ إنه في مطلع هذا العام عُثِرَ على وحش بحري غامض كثيف الشعر على شاطئ بالفلبين.

وتسبب ذلك في حيرة السكان المحليين الذين تكهّنوا بأن المخلوق الذي يزن طنّين كان نوعاً من حيوان الأطوم البحري النادر غير المكتشف. ولاحقاً تبيّن أنه حوتاً، لكنّ مظهره تحوّل إلى ذلك الشكل الغريب بسبب التحلل.