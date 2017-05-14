في وقت يضطر فيه عدد من المراهقين إلى العمل لتوفير مصروف الجيب، يقضي الشاب أليكس ماشيراس وقته على متن رحلات جوية تحمله إلى عدد من دول العالم.

وغالبا ما يسافر الشاب البالغ من العمر 20 عاما في الدرجة الأولى، أما مهمته فهي اختبار الطائرات الجديدة قبل تسليمها إلى الزبائن.

ويقوم أليكس بتفقد مختلف مرافق الطائرة، وتذوق الطعام والمشروبات وبعد كل ذلك ينشر صور الرحلة على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأ اهتمام الشاب بقطاع الطيران منذ أن كان عمره 14 عامًا، حيث بدأ أول الأمر بتحليل أخبار الطيران لعدد من المحطات الإخبارية الدولية، وهو ما قاده إلى الحصول على هذه الوظيفة التي يتمناها الكثيرون.

في هذا الفيديو يعلق أليكس على قضية إقدام شركة “يونايتد” على إنزال راكب باستعمال القوة الشهر الماضي. “ولدت وأنا أعشق السفر.. في طفولتي كنت دائما أراقب الطائرات.. كانت أسرتي تضحك في كل مرة أقوم فيها بعرض إجراءات السلامة بلغات مختلفة”، يقول أليكس لموقع بزنس إنسايدر.

حب هذا الشاب للسفر وللطيران لا يعني أنه ولج القطاع بالصدفة، بل تخصص في دراسته في هذا المجال، كما تلقى أيضا دروسا في قيادة الطائرات.

ويضيف أليكس “بعمر الـ 14 كنت أغرد في تويتر حول أخبار قطاع الطيران، وهذا ما أهلني للعمل مع إذاعة بريطانية، أمضيت سنوات وأنا أحلل جديد القطاع”.